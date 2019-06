Boris Johnson lubab Brexiti-kõnelusi rahaga „libestada”

Briti konservatiivid peavad juuli lõpuks leidma uue parteijuhi, kes hakkab Theresa May asemel peaministrina Brexiti küsimust lahendama. Kandidaatide avalduste põhjal võib eeldada, et takerdunud protsessiga edasi liikumine muutub senisest veelgi vaevalisemaks. Üleeile teatas partei sisevalimiste komisjon, et kandideerimiseks vajalikud toetusallkirjad on kokku saanud kümme inimest. Peaaegu kõik välistavad May saavutatud Brexiti-leppe elluviimise ja lubavad Brüsselist välja võidelda midagi märksa soodsamat. Teiste seas lubavad seda ka May endised välisministrid Boris Johnson ja Jeremy Hunt ning endine Brexiti-minister Dominic Raab, kes on saanud korra juba Brexiti kõnelustel kätt proovida.