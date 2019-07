Isegi Boris Johnsoni ägedaimad vastased möönavad, et Briti värske peaminister on oma karjääri jooksul ilmutanud erakordset annet kõik skandaalid ja läbikukkumised enda kasuks pöörata. Kui ta aasta tagasi välisministri kohalt tagasi astus, et keskenduda Theresa May Brexiti-poliitika nurjamisele, ei jäänud Briti diplomaadid teda taga igatsema. Endised alluvad on kurtnud, et Johnson ei armasta taustapabereid lugeda ja tekitab hooletusest probleeme.