Briti värske peaminister Boris Johnson vallandas üle poole Theresa May kabinetist ja täitis oma meeskonna tuntud eurovastaste ja parempoolsete vabaturumajanduse toetajatega, saates signaali, et ta on kindlalt otsustanud Brexiti läbi suruda. Ühtlasi õhutab see oletusi, et riigis võivad taas tulla erakorralised valimised.