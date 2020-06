Brasiilia liigub hoiatustest hoolimata katastroofi poole

Brasiilia on COVID-19-sse surnud inimeste arvu poolest maailmas teisel kohal, rohkem ohvreid on praegu ainult USA-s. Eilse seisuga oli Brasiilias COVID-19 tõttu surnud ligi 44 000 ja USA-s üle 116 000 inimese. Riigijuht Jair Bolsonaro nimetas probleemi tekkides koroonaviirust kergeks gripiks ja süüdistas meediat hüsteeria õhutamises.

Nüüd pole Brasiilia presidenti mõnda aega teleekraanidel nähtud. Selle asemel on maailmasse jõudnud kaadrid, kus inimesi maetakse massihaudadesse. „Teeme midagi, mida keegi teine pole teinud. Nakatumiste arv ikka veel suureneb, kuid me justkui proovime välja selgitada, kui palju inimesi see viirus üldse nakatada suudab,” sõnas Pelotasi ülikooli epidemioloog Pedro Hallal hiljuti Washington Postile.

Koroonaviirus on jõudnud ka Amazonase põlisrahvasteni, kellest osa elab Brasiilias kõige kõrvalisemates nurkades, kust lähima intensiivravipalatiga haiglani on mitme tunni tee.