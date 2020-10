Umbes 50 000 nakatunutega kokkupuutunud inimest jäi õigel ajal hoiatamata ja karantiini saatmata. Tervishoiuminister Matt Hancock ütles parlamendile aru andes, et unustatud kontaktisikutest olid esmaspäeva hommikuks ametliku hoiatuse saanud umbes pooled. Töö- ja pensioniminister Thérèse Coffey tunnistas intervjuus Sky Newsile, et nädalapikkuse viivituse jooksul on osa kontaktisikuid tõenäoliselt jõudnud juba järgmisi inimesi nakatada.