Viimase aasta jooksul on mitu Euroopa suurriiki (nt Ühendkuningriik, Itaalia ja Prantsusmaa) astunud samme digimaksu kehtestamiseks. Nende põhieesmärk on maksustada USA tehnoloogiahiide, kes Euroopas ulatuslikku äri teevad. Kavatsuse järgi peaks riik saama maksustada tulu, mille tehnoloogiahiid on nende riigis teeninud. Ka juhul, kui ettevõtteid ennast seal füüsiliselt ei ole.