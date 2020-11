Telekanali NBC teatel on president pidanud vestlusi, et leida järeltulija kaitseminister Mark Esperile, kelle kohusetäitjaks võib saada praegune veteraniküsimuste minister Robert Wilkie. Portaali Axios andmeil tahab Trump vallandada ka CIA juhi Gina Haspeli ja FBI juhi Christopher Wray, sest pole rahul nende käitumisega valimiskampaania ajal. Näiteks on Wray avalikult kinnitanud, et Trumpi jutt kirja teel laekunud häälte võltsimisest ei vasta tõele, samuti pole FBI alustanud Trumpi soovitud juurdlust vastaskandidaadi poja Hunter Bideni kohta. Samal põhjusel olevat Trump pahane justiitsminister William Barri peale. Pühapäeval Floridas peetud kõnes andis Trump mõista, et kavatseb vallandada ka riikliku nakkushaiguste instituudi direktori Anthony Fauci.