Bulgaaria oli möödunud kuu keskpaigani üks edukamalt koroonaviirusega võidelnud riike Euroopas, kuid nüüd on olukord teinud kannapöörde. Peaminister Bojko Borisov võis küll varem kiidelda, et Bulgaaria on ülejäänud Euroopa Liidule eeskujuks, kuid nüüd kehtestab üha rohkem EL-i riike bulgaarlastele sissesõidunõudeid. Ka Bulgaarias puhkusel käinud eestlased peavad koju naastes jääma kaheks nädalaks isolatsiooni.