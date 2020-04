Singapuri on kiidetud ennetava koroonaviirusele reageerimise eest, kuid edulugu paistab nüüd läbi olevat. Kohalike nakatumiste arv suureneb ja tänasest pannakse Singapuris kõik mis võimalik kuuks ajaks kinni.

Singapuri võimud käskisid 20 000 võõrtöölisel järgmiseks 14 päevaks ühiselamutesse jääda ja kaks elamut on karantiinis, kirjutas eile BBC. Ühes elab 13 000 töölist, kelle seas on avastatud 63 nakatunut, ja teises 6800 inimest, kellest on nakatunud 28.