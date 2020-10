Paljudele tuleb USA-s ja ka Euroopas üllatusena, et ka maailma võimsaima demokraatliku riigi tähtsaimaid valimisi käiakse väljastpoolt vaatlemas. Valimistel on kaalul palju. Ühtäkki on vaatlejad, kelle hulgas tegutseb ka paljudele Eesti valimisteõhtust tuntud mees, äratanud suurt tähelepanu, sest valimistest on saanud kuum poliitiline teema. Washingtonis töötavas USA mastaapide kohta tillukeses 15-liikmelises tiimis – üleilmse pandeemia tõttu püütakse töö ära teha vähemate inimestega kui tavaliselt – uurib üht valimiste tahku Eestist pärit ekspert. Priit Vinkel on endine Eesti valimisteenistuse juht, kes tegeleb nüüd OSCE missioonil uute hääletamistehnoloogiate analüüsiga. Mida ta teeb, sellest saabki allpool lugeda.