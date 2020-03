Kui Itaalias koroonaviiruse tõttu surnud inimeste arv suurenes ühe päevaga saja võrra, mõistsid võimud, et nüüd pole teha muud kui kehtestada riigis kriisiolukord. Lombardia maakonna elanikud peavad arvestama sellega, et kuna tervishoiusüsteem on üle koormatud, võib kiirabi hädalise juurde jõuda varasema kaheksa minuti asemel alles tunniga.