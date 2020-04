EL-i korruptsioonitõkked lendasid kriisis üle parda. Hankeid katab saladusloor

Kriisiolukorras lubab EL riigihankeid teha kiirkorras, mis tähendab, et läbipaistvust ja ausat konkurentsi puudutavad reeglid muutuvad mõneks ajaks sisuliselt kehtetuks. Märtsis palus üks Eesti minister Ekspress Meedia ajakirjanikult, et ta ei hakkaks tuhnima riiki saabuva kaitsemaskide tarnega seotud üksikasjades. Minister palus vaikimist vähemalt nii kaua, kui kaup on kohal. Valitsus avaldab kõik üksikasjad siis, kui kriis on läbi. „Kui tahad, võid mind ka risti lüüa,” märkis minister irooniliselt.

Kuna turult napsatakse meditsiinivahendid kohe pärast müükipanemist, polegi riikidel sageli muud valikut kui teha tehingud kähku ja otse. Ent COVID-19-ga seotud hanked on toonud tulu ka kahtlase või isegi kriminaalse taustaga inimestele. Organized Crime and Corruption Reporting Projecti (OCCRP) ajakirjanikud avastasid, et Itaalias on riigihankeid antud firmadele, mille juhte süüdistatakse pettuses ja avaliku raha väärkasutuses. Sloveenia suurim, 25 miljonit eurot maksnud COVID-19-ga seotud hange läks kasiinoettevõtjale, kes polnud meditsiinihangetega varem kokku puutunud. Rumeenia suurimat näomaske tarnivat firmat kontrollib endine riigiametnik, kes on varem süüdi mõistetud koostöö eest vägivaldse kuritegeliku grupeeringuga.