Mayday! Theresa Maylt oodatakse täna tagasiastumisteadet

Briti peaminister Theresa May on oma parteis ühe mässukatse üle elanud ja lubas tänavu ise tagasi astuda, kui Brexit on edukalt lõpule viidud. Eurovalimiste eelõhtul sai selgeks, et nii kaua talle aega ei anta. Otsustavaks sai May katse tuua Brexiti-lepe neljandat korda parlamendihääletusele. Opositsiooniliste leiboristide toetuse võitmiseks lubas May korraldada uue euroreferendumi ja tagada Suurbritannia jäämise Euroopa tolliliitu. Sellega kaotas lõplikult enda erakonna euroskeptikute toetuse. Fiasko oli seda suurem, et pakkumise lükkasid tagasi ka Jeremy Corbyni juhitud leiboristid.

Mitu valitsusliiget, nende seas siseminister Sajid Javid, kaitseminister Penny Mordaunt ja välisminister Jeremy Hunt, palusid Mayga kohtumist, kuid too keeldus. Üleeile õhtul lahkus protestiks valitsusest üks May partei juhte, alamkoja konservatiivide fraktsiooni juht Andrea Leadsom ning erakonnaliikmed hakkasid tõsiselt rääkima peaministri kukutamisest.