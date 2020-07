Peale muude tänavuste probleemide ähvardab Rootsit ka valitsuskriis, ent sellel pole midagi pistmist epideemia ega majanduslangusega. Mullu vähemusvalitsuse moodustanud sotsiaaldemokraadid ja rohelised on tülli pööranud hoopis pagulaspoliitika pärast, mida sotsist peaminister Stefan Löfven tahaks oluliselt karmistada.

Vastasseis on jõudnud nii kaugele, et reedel arutasid sotsid rändeteemat eraldi nelja paremparteiga – moderaatide, kristlike demokraatide, tsentristide ja liberaalidega. Rohelised kohtumistel ei osalenud. Nädala lõpus pidas kriisikõnelusi ka roheliste juhatus. Ajalehe Expressen teatel on enamik partei liidreid valmis valitsusest lahku lööma, kui rändeküsimuses nende soovidest üle sõidetakse.