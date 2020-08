Eesti Päevaleht uuris Minskis Valgevene mõttekoja EAST Center uuringute juhilt, tuntud poliitikavaatlejalt Andrei Jelisejeult, kuidas paistab talle tema kodumaa olukord. Meeleavalduste ja streikide valguses nentis ekspert, et võimud paistavad ennast koguvat. Lõhesid pole Aljaksandr Lukašenka lähiringis tekkinud, kuid näiteks riigiettevõtetes kasvab surve streikijate vastu kasvab nähtavalt. See on aga ainus võimu hell koht, mis võiks edasist mõjutada.

Teisalt aga on just viimased 24 tundi toonud arengud, millega nähtavasti Kremli toel üritatakse opositsiooni tekkivaid institutsioone juba idutasandil segada, luua paralleelseid samanimelisi organisatsioone, süüdistada Svjatlana Tsihhanovskajat venevastasuses ja külvata inimesesse segadust ja arusaamatust.

Kuhu ollakse Valgevenes jõudnud? Tundub, et režiim ikkagi peab vastu, kuigi protestid kestavad?

On selge, et me näeme täiesti erakordset poliitilist mobilisatisooni, aga ometi pole kõrgemates võimuešelonides ehk võimuvertikaalis tekkinud mingit selget lõhet. Samal ajal on Kreml hakanud pihta oma mänguga, et olukord kontrolli alla saada. Eile lõi üks siinne venemeelne poliitik nn rahvuslik-patriootilise liikumise. See on mõeldud edendama Venemaaga liitumise ideed. Praegu on poliitiline olukord väga volatiilne, raske. Lukašenka režiim on ebaseaduslik, kuid nende käes on võim, ei ole tekkinud lõhet võimuaparaadis ja Kreml on alustanud oma mänge.