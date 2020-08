Valgevene pealinn Minsk oskab hästi silmapetet pakkuda. Prospektid on laiad, ikka kolm või neli rada mõlemas suunas. Kõnnitee on kahe sõiduraja laiune, platsid mitme hektari suurused. Kvartali vahel võib käia sada inimest, platsil olla 500, aga neid justkui polegi, sest ruum on nii lai.

Kus siin need meeleavaldajad siis on? Esmapilgul ei näe linnas meeleavaldusest märkigi. Inimesed kiirustavad ühest kohast teise nagu igas linnas, liiklus kulgeb tasapisi.

Aga piisab sellest, kui foori taga teeületust ootav naine tõstab käe V-märki näidates õhku. Mööduvad autod hakkavad heakskiitvalt signaalitama. Tõusevad teisedki käed ja signaalikoor valjeneb. Sama kiiresti aktsioon ka kaob, kui roheline süttib ja sats inimesi teed ületab.