New Yorgi lõunarajooni prokuratuuris on uurimine antud korruptsioonivastase üksuse juhtida. Maxwellile esitatud süüdistused puudutavad kolme väidetavat ohvrit, kelle nime pole avaldatud. Need kattuvad Epsteini kaasusega, kes sooritas vanglas mõni päev pärast süüdistuse saamist enesetapu. See kõik annab märku, et kummagi kriminaalasja keskmes pole üksnes Epsteini ja Maxwelli väidetavad seksuaalkuriteod. Lõunarajoon tegeleb peamiselt föderaalsete kriminaalasjadega, mis puudutavad Wall Streeti pettuseid, organiseeritud kuritegusid ja poliitilist korruptsiooni. Sealsed prokurörid ei tee karjääri seksuaalkuritegude uurimisega, kui tahes suurt nördimust need avalikkuses ka ei tekitaks.

Kui Epstein eelmise aasta juulis arreteeriti, võttis FBI tema Manhattani majast kaasa kümneid karpe sadade alasti tüdrukute ja naiste fotodega. Samuti leiti CD-plaate alaealiste tüdrukute ja meesisikute nimedega.