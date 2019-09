Erakorralised valimised Iisraelis. Skandaalne peaminister ei jäta kedagi ükskõikseks

Selle üle, et valimisjaoskonnad avatakse Tel Avivis juba hommikul kell seitse, ei tasu imestada. Umbes samal ajal randa ujuma suundudes võib vetelpäästetorni termomeetrilt juba lugeda 28 soojakraadi. See tähendab, et kõik toimetused tulebki ära teha varavalges või õhtupimeduses – siis, kui toimetada kannatab. Hääletamine on Iisraelis nagu meilgi elukohajärgne ja selleks on ainult üks võimalus: tulla koju saadetud valimissedeliga jaoskonda ja kukutada sedel kasti.

Kui mainin Eesti elektroonilist hääletamist, naeravad kaks meest – peaminister Benjamin Netanyahu häälekad toetajad – alustuseks mürinal. „Aga kust nad teavad, et sina hääletad? Ja kui su ID-kaart ära võetakse?” Päris kindlasti ei või öelda, aga kuigi mehed teadsid Balti riike hästi („Mul ongi vaja varsti Tallinna tulla” ja „Ma ajan Lätis puiduäri”), arvasid nad vist ikkagi, et tegin neile internetis hääletamisest rääkides imelikku nalja.