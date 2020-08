Väidetavasti nähti möödunud nädalal julgeolekuametnikke Venemaa haiglas, kus viibis opositsiooniliider Aleksei Navalnõi. Kellega täpsemalt tegu oli, võibki saladuseks jääda, sest Omski haigla peaarst väidab, et ei tea, kes need olid. Kremli pressiesindaja teatel on Venemaa presidendi administratsioonil tähtsamatki teha kui tuvastada peaarsti kabinetis väidetavasti viibinud inimesi.