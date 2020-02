Etniline verevalamine ajas tuhandeid tunganeid Kasahstanist Kõrgõzstani

Läinud nädalal oli Kasahstani meedia täis uudiseid pogrommidest Lõuna-Kasahstanis Masantši külas, Kõrgõzstani piiri lähedal. Alates reedest süüdati seal maju ja autosid ning rüüstati poode. Eilsetel andmetel sai surma vähemalt kümme ja vigastada 40 inimest. Süüdati 30 maja, 15 poodi ja kümneid autosid.

Tegemist oli paljude naabruskonnas asuvate külade elanike vägivallaga Masantšis elavate tunganite kallal. Järgmiseks ilmusid internetti videod tunganite massilisest pagemisest Kõrgõzstani. Põgenike arv on teadmata, ent fotode ja videote järgi otsustades on neid tuhandeid.

Kasahstan on väga mitmerahvuseline riik, kus rahvaloenduse andmeil elab peaaegu 200 etnilist rühma. Esindatud on enam-vähem kogu endine Nõukogude Liit ja suur osa Kesk-Aasia ja Lähis-Ida rahvaid. Sellel on kaks põhjust. Esiteks oli Kasahstan Stalini ajal Siberi kõrval üks peamisi väljasaatmise piirkondi, kus asusid mitu suuremat Gulagi laagrit nagu Karlag ja Steplag. Peale selle on kõik Kesk-Aasia rahvad ajalooliselt elanud läbisegi.