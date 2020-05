Euroopa ähvardab turismihooajal välja näha kui keelatud ja lubatud alade lapitekk

Paljude Euroopa riikide poliitikutele on koroonakriis näidanud, et piire kinni panna on palju lihtsam kui neid uuesti avada. Suvine turismihooaeg on kohe käes ja inimesed tahavad teada, kuhu ja mis tingimustel saab reisida.

Nädala alguses leppisid 11 Euroopa Liidu riiki kokku, et piirid avatakse koroonaviiruse uue puhangu ennetamiseks järk-järgult. Kreeka, Küprose, Saksamaa, Hispaania, Itaalia, Austria, Horvaatia, Portugali, Malta, Sloveenia ja Bulgaaria välisministrid pidasid enne avalduse tegemist videosilla vahendusel nõu.

„Me ei tohiks siiski liiga elevile minna, et nüüd taastub kõik kiiresti endisel kujul. Tahame inimestel võimaldada suvel puhata, kuid ainult kindlatel tingimustel,” jahutas Saksa välisminister Heiko Maas pärast kohtumist puhkajate indu.