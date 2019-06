Euroopa inimõiguste valvur andis 62 riigi vastuseisust hoolimata Moskva survele järele

Euroopa Nõukogu parlamentaarne assamblee (ENPA) toetas eileöisel hääletusel Venemaa delegatsiooni naasmist organisatsiooni rüppe. Enne seda oli Moskva ähvardanud ühendusest hoopis lahkuda.

Hääleõigus võeti Vene delegaatidelt 2014. aastal pärast Krimmi annekteerimist. Tänavu mais võttis Euroopa Nõukogu vastu deklaratsiooni, et Venemaa hääleõigus tuleks taastada, ent see vajas assamblee kinnitust. Täna hääletab ENPA Vene delegatsiooni mandaadi taastamise küsimust, kuid on vähe tõenäoline, et see tagasi lükataks.