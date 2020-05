Euroopa linnad üritavad ohjeldada turismikorterite nuhtlust

Koroonaviiruse epideemia seiskas Euroopas peaaegu täielikult turistidele korterite väljaüürimise äri. Pikka aega majutusteenust vahendanud internetiplatvormiga Airbnb vägikaigast vedanud Barcelona ja teised linnad tahavad kriisi ära kasutada, et kohalikud elanikud kättesaamatult kalliks muutunud kinnisvarale uuesti ligi pääseksid.



Pariisi linnavalitsuse hinnangul on pariislased turistidele kaotanud umbes 30 000 potentsiaalset kodu. „Kavatseme olukorda ära kasutada ja kontrolli uuesti enda kätte haarata,” selgitas Prantsuse Kommunistlikku Parteisse kuuluv aselinnapea Ian Brossat Guardianile.

Võrdsete majutusvõimaluste eest võitlevad aktivistid on siiski veendunud, et kui koroonaoht mööda saab ja kortereid on taas kasulikum turistidele üürida, kaovad need jälle kohalike jaoks turult. Turistide seas populaarsed Euroopa suurlinnad nagu Barcelona, Pariis ja Dublin on varemgi kurtnud, et Airbnb laadi teenused ajavad üürid kõrgeks ja tekitavad eluasemepuudust.