Koroonakriisi abipakett on kokkuvõttes märksa väiksem kui Saksa kantsleri Angela Merkeli ja Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni maikuus pakutud 500 miljardit eurot. Kõneluste viimaseks õhtuks oli Merkeli-Macroni pakkumine kahanenud juba 400 miljardile eurole, millest „kitside” riikide blokk suutis lõpuks veel kümme miljardit maha hammustada.

Ent arvestades, et Austria ja Hollandi juhitud bloki esialgse seisukoha järgi poleks taastamisfondist üldse tulnud tasuta abiraha jagada, oli lõunariikidel eile hommikul põhjust muheleda. Itaalia peaministri Giuseppe Conte sõnul on tegu ajaloolise leppega, mis vastab kriisi ulatusele igati adekvaatselt ja aitab Itaaliat uueks luua. Itaalia saab kogu taastamisfondi vahenditest endale üle veerandi ehk ligi 209 miljardit eurot, millest 81 miljardit antakse tagastamatuks abiks. Euroopa Komisjoni esialgse ettepaneku järgi oleks Itaalia saanud fondist kokku ainult 173 miljardit eurot. Oodatust rohkem võitis ka Poola, kes saab 158 miljardit eurot ja sellest 124 miljardit tagastamatuks abiks. Samuti on fondi rahasaajate edetabeli tipus Hispaania 140 miljardi euroga, millest on tagastamatu abi veidi üle poole.

Poola ja Ungari heameeleks leevendati kohtumise lõppdokumendi sõnastust, mis oleks seadnud euroraha saamise tingimuseks õigusriigi põhimõtete järgimise. Eeliseid suutsid välja kaubelda ka „ihnete” riikide gruppi kuuluvad valitsusjuhid. Lõpuks olid pahased ainult europarlamendi rohelised ja vana Euroopa parempopulistid.