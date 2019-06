Euroopa põrguväravas. Sahara kuumus purustab Euroopas rekordeid

Kuum temperatuur on põhjustanud kolme inimese surma, ähvardanud seisata lennuliikluse ja ajendanud Saksamaad langetama piirkiirust kiirteedel. Tavapärasest kuni 30 kraadi kõrgem temperatuurinäit mõjutab Euroopat Hispaaniast kuni Poolani. Temperatuurikaartidel on riigid tumepunased ja mitmes riigis on välja kuulutatud kõrgema taseme oht.

Saksamaal ületati kõigi aegade juuni soojarekord, kui kolmapäeval mõõdeti Frankfurdis 40 kraadi sooja, eelmine rekord jäi 1947. aastasse, kui linnas näitasid termomeetrid 38 soojapügalat. Riigivõim on kuumuse tõttu langetanud kiirteedel piirkiirust 100 kilomeetrile tunnis, sest eksperdid kardavad, et enneolematu kuumus võib põhjustada asfaldis lõhesid või suisa varinguid.