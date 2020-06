President Rodrigo Duterte narkovastase sõja tõttu on Filipiinidel elu jätnud vähemalt 122 last, selgus maailma piinamisvastase organisatsiooni (OMCT) värskest raportist. Ohvrite hulgas on üheaastane imik. Alaealised pole surma saanud juhuslikult. Nad on maha lastud sihilikult või on neid peetud narkokaubanduse kaasosalisteks.

Ametlikult on sellel ajal registreeritud 122 lapse surm, kuid tegelik on juhtumeid tõenäoliselt rohkem. Tapetud laste lähedased ei saa politsei poole pöörduda, kui tapja on korrakaitsja. Peale selle ähvardavad politseinikud neid hoopis ise.