Gruusia president Eesti Päevalehele: erinevalt Eestist olime meie märgatavalt kauem nõukogude okupatsiooni all

Gruusia praeguse riigipea Salome Zurabišvili kutsus omal ajal välisministri ametisse toonane president Mihheil Saakašvili, kes tänapäeval ei saaks oma kodumaa piiri ületadagi, ilma et ta arreteeritaks. Nagu paljud grusiinid, on ka Zurabišvili tüdinud Saakašviliga seotud teemadel rääkimisest.

„Saakašvili suutis osas riikides teha väga head PR-tööd, tänu millele teda siiani meenutatakse. Aga ta on meil tõesti juba minevik ja mingite asjade puhul on ka parem, kui need minevikku jäävad. Toona tehti tegusid, mis olid tõesti vajalikud, ning oli ka väga häid reforme, kuid ma ei arva, et peaksime endiselt minevikku kaevuma,” sõnas mullu detsembris ametisse astunud Zurabišvili.