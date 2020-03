Gruusiat tuuakse epideemiale kiire reageerimise musternäiteks

Riikidest, mille kiire ja range reaktsioon on aidanud nakkuse levikut aeglustada, tuuakse enamasti eeskujuks Lõuna-Koread ja Singapuri. Nüüd on ka Euroopast leitud teistest eristuv riik, kus nakkusjuhtumite arvu kasv on tänu aktiivsele testimisele tagasihoidlik. Nii välismaalaste kui ka oma kodanike üllatuseks on see Gruusia, kuhu viirus jõudis mõni päev varem kui Eestisse, ent juhtumeid on siiani alla saja.

„Koos koroonaviirusega on Gruusias levinud midagi, mida siin pole tuntud aastaid: usaldus valitsuse vastu,” kirjutab ajakirjanik Giorgi Lomsadze, kes on aidanud fenomenile rahvusvahelist tähelepanu tõmmata.

Ülejäänud Euroopa riikidest kiiremini on Gruusia kehtestanud välismaalt tulijatele tervisekontrolli ja karantiini. Koolid suleti, kui riigis oli avastatud kolm nakkusjuhtumit. Ka mitme muu piiranguga ollakse teistest kaugel ees. Ent hõisata on veel vara.