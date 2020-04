Haiglasse viidud Boris Johnsoni tervislik seisund pole selge

Intensiivraviosakonda toimetatud COVID-19 sümptomitega Briti peaministri Boris Johnsoni olukord tekitas eile endiselt küsimusi, sest tema tervise kohta ei saabunud uut infot. Võimud lubasid avalduse teha siis, kui Johnsoni seisund peaks muutuma.

Peaministri tervise järsk halvenemine üllatas Briti avalikkust, sest kõigest mõned tunnid varem oli Johnson Twitteris arste tänanud ja öelnud, et on heas tujus.

Eile pärastlõunal teatas Briti peaministri büroo, et Johnsoni seisund on pärast intensiivravipalatis veedetud ööd stabiilne. Hommikul oli Briti riigikantselei minister Michael Gove kinnitanud, et Johnson sai küll hapnikku, kuid hingamisaparaadi alla teda ei pandud.