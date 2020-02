Hiina koroonaepideemia paistab näitavat esimesi positiivseid märke

Hiinast alguse saanud koroonaviirusse nakatumine vähenes eile kolmandat päeva järjest. Ent maailma terviseorganisatsioon (WHO) hoiatab, et üleliia rõõmustada pole põhjust, sest edasist on võimatu ennustada.

„Palume kõigil valitsustel, ettevõtetel ja meediaorganisatsioonidel meiega koostööd teha ja peegeldada olukorda sobiliku murega, kuid hüsteeriasse kaldumata,” sõnas WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus nädalavahetusel Müncheni julgeolekukonverentsil. „Hiina on maailmale aega juurde võitnud, kuid me ei tea, kui palju.”