Detsembri lõpus Kesk-Hiinas avastatud uus surmav kopsuviirus põhjustab maailma nakkusarstidele üha rohkem muret. Kui nädalavahetusel oli haigestunute ametlik arv 60 ringis, siis eilseks oli neid juba ligi 300. Surnud on kuus inimest, kõik neist nakkuse algpunktis, 11 miljoni elanikuga Wuhani linnas. Olenemata sellest, et Wuhanist tulevate reisijate tervisekontrolli on karmistatud, on viirus juba jõudnud teistessegi riikidesse.