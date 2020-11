„Wuhanis registreeriti küll esimesed juhtumid, kuid viirus ei pärinenud sealt,” tsiteeris riiklik propagandaväljaanne Hiina haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse endist peaepidemioloogi Zeng Guangi.

Kui Hiina välisministeeriumi esindajalt küsiti kommentaari väitele, et viirus pärineb mujalt, teatas too, et tuleb teha vahet, kus koroonaviirus esimest korda avastati ja kus see ületas liikidevahelise barjääri.