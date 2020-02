Hiina viirusepaanika sulgeb piire ja ähvardab maailma majandust

Samal ajal kui Wuhani viirus nõuab üha uusi ohvreid ja riigid üksteise järel Hiinaga ühendust katkestavad, hakkab ilmnema viirusevastase võitluse mõju Hiina majandusele. Kümned lennufirmad, sealhulgas Lufthansa, British Airways ja Finnair, on katkestanud Hiina lennud. USA, Austraalia, Uus-Meremaa ja hulk Aasia riike on keeldunud Hiinast saabuvaid välismaalasi riiki laskmast. Euroopa riikidest tegi seda esimesena Itaalia.

Ka Venemaa, kus reedel samuti viirust leiti, peatas osa Hiinasse viivaid lende. Šeremetjevo lennujaama kinnitusel suunatakse Aerofloti ja Hiina lennukompaniide allesjäänud lennud läbi eraldi terminali, et vältida kontakti muude reisijatega. Enne seda suleti jalakäijatele ja autodele Vene-Hiina maismaapiir, kuid rongiliiklus jätkub.

Täna avatakse esimest korda pärast 23. jaanuari uuesti kauplemiseks Hiina aktsiaturg, kust on oodata ränka langust. Bloombergi hinnangul on praeguse seisuga halvatud vähemalt kaks kolmandikku Hiina majandustegevusest. Forbes hoiatab, et kuna Hiina SKP on praegu ligi kümme korda suurem kui 2003. aasta SARS-i epideemia ajal, tähendab selle nõrgenemine maailmamajandusele mitu korda suuremat ohtu.

Wuhani viirus arvudes 14 642 kindlat nakatunut 305 surmajuhtumit 328 tervenenut

Kolmapäeval kinnitas Soome, et üks Lapimaal kontrollitud Hiina turist on viirusesse nakatunud, uurida lubati ka temaga kokku puutunud 15 inimest. Suurbritannia teatas reedel, et Newcastle’is on ravile viidud kaks inimest. Rootsi teatel on riigi lõunaosas haiglaravil Wuhani piirkonnas käinud naine, keda hoitakse karantiinis, kuid kelle haigusnähud pole rängad. Riigi terviseamet peab viiruse Rootsis levimise tõenäosust väga väikseks, nagu on näidanud teiste riikide kogemus.

Nakatunud tulid Hiinast



Väljaspool Hiinat on viirus tuvastatud vaid mõnekümnel patsiendil, kellest enamik oli käinud Hiinas. Ent nakatumisjuhtumeid on olnud juba ka välismaal, sealhulgas Saksamaal ja USA-s. Nii Jaapanis, Tais kui ka Singapuris tuvastatud juhtumite arv ligineb 20-le. Filipiinidel suri eile esimene haige, Wuhanist tulnud 44-aastane Hiina mees. Maailma terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas reedel välja rahvusvahelise hädaolukorra.