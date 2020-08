Saksamaa liidukantsler Angela Merkel sekkus isiklikult, et Venemaa opositsioonijuht Aleksei Navalnõi pääseks Saksamaale ravile. Samal ajal rõhutab ta, et miski ei takista Venemaaga äriprojekte tegemast, sest tegu olevat kahe eri asjaga. Läti välisminister seevastu rõhutab, et poliitilisi otsuseid ja äri ei saa panna eri patta.