Hispaania kuningas Felipe ütles isa pärandusest lahti

Pühapäevases avalduses kinnitas Felipe, et varad kirjutati tema nimele tema teadmata, ja mõistis isa käitumise diplomaatiliselt, kuid rangelt hukka. Kuningas möönis, et kuulis ühest afääri segatud fondist esimest korda eelmisel aastal ning pöördus kohe politsei ja notari poole, et end sellest distantseerida. Kuningakoja teatel ütles riigipea nüüd lahti isa kogu pärandusest. „Sealhulgas loobutakse kõigist varadest ja investeeringutest, mille päritolu, iseloom või eesmärk ei pruugi olla kooskõlas seaduse või korrektsuspõhimõttega, mille järgi kuningas oma ametlikku ja erategevust kujundab,” lisati avalduses. Samuti jääb Juan Carlos ilma palee määratud eripensionist, mille suurus oli 194 000 eurot aastas. Ekskuninga ametlike varade suuruseks on hinnatud 5–10 miljonit dollarit, mis mõistagi ei hõlma võimalikku rahapesufondides hoitavat raha.