Valgevene võimude katsed kõik opositsiooniliidrid kõrvaldada, nad riigist välja saata, ei mõjuta protestide massilisust, sest koordinatsiooninõukogu ei juhi protestiliikumist, ütles intervjuus Leedu Delfile Svjatlana Tsihhanovskaja.

Liider ja protestiliikumise sümbol Tsihhanovskaja rõhutas, et valgevenelased loodavad endiselt dialoogile võimudega.

Tsihhanovskaja sõnul on poliitiline kriis Valgevenes seotud ainuüksi siseprobleemidega, mis on tekkinud valimiste võltsimise tõttu, ning uusi ausaid valimisi nõudvad valgevenelased on enamus, mitte opositsioon.