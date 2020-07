Türgi on nii rahvaarvu kui ka sõjaväe suuruse poolest NATO-s teisel kohal. Mis on suurim eksistentsiaalne oht, millega NATO seisab silmitsi?



Meid ümbritsevad ohud muutuvad iga aastaga. Praegu on suurim oht rahvusvaheline terrorism.

Paljud NATO riigid vastaksid, et suurim oht on Venemaa. Kas Türgi mõistab seda ohtu?



Me mõistame Ida-Euroopa riikide muresid. Ohu kuvand oleneb geograafiast. Meie vahetud mured on erinevad, Türgi on silmitsi immigratsiooni, terrorismi ja sõdadega.

Türgi ostis hiljuti Venemaalt S-400 rakette. Kas on moraalne osta relvi riigist, mis on Türgi liitlastele otseselt ohtlik?



Venemaa ei ole vaenlane. Türgil ja Venemaal on tihedad koostöösidemed, meil on suur kaubandusmaht, me ostame Venemaalt gaasi. Türgi õhutõrjesüsteemides oli puudusi, mida me oleme tahtnud juba pikemat aega likvideerida. Soovisime süsteeme osta USA-lt, aga nad ei pakkunud meile sobivat tehingut. Otsustasime pöörduda venelaste poole. Oleme tehingu põhjuseid põhjalikult selgitanud.