Iraani sümboolne kättemaks jättis USA-le taganemistee lahti

Iraan vastas kõrge sõjaväelase Qasem Soleimani tapmisele sellega, et lennutas kahe Iraagis asuva õhuväebaasi pihta üle tosina ballistilise raketi. Arbili ja al-Asadi baase kasutavad USA sõjaväelased ja koalitsioonijõud, teiste seas ka seitse instruktorit Eestist. Eestlased rünnaku ajal baasis ei olnud.

Eesti kaitseminister Jüri Luik kinnitas eile, et Iraagis olevate Eesti kaitseväelastega on kontakti saadud ja ükski neist ei ole viga saanud. „Juba mitme päeva jooksul olid al-Asadi baasis kasutusel kaalukad kaitsemeetmed ja rünnaku hetkel ei viibinud Eesti kaitseväelased baasis.”

Iraagi peaminister Adil Abdul-Mahdi kinnitas eile, et Iraan teatas Iraagile raketirünnaku alustamisest. Ka ütlesid koalitsiooniriigid, et said enne rünnakut selle kohta infot ja jõudsid lahkuda või turvalisse paika minna.