Iraanilt viivitusega tulnud ülestunnistus tekitab uusi küsimusi

Iraan tunnistas, et tulistas kolmapäeval kogemata alla Ukraina reisilennuki, mille pardal oli 176 inimest. Ent see ülestunnistus on tekitanud Iraanile uusi probleeme nii oma maal kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Pealinnas Teheranis ajas politsei laupäeval laiali Amirkabiri ülikooli lähedal toimunud ürituse, mis oli esiti mõeldud allatulistatud reisilennuki ohvrite mälestuseks, kuid muutus peagi vihaseks võimuvastaseks demonstratsiooniks. Kohal oli sadu inimesi, kellest paljud olid üliõpilased. Sääraseid üritusi haruharva kajastav Iraani poolametlik uudisteagentuur teatas, et kogunenud üliõpilased karjusid radikaalseid lauseid.