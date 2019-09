Itaalia uus valitsus. Salvini on väljas, Renzi kulisside taga ja Conte tugevam kui enne

Eile käis Itaalia peaminister Giuseppe Conte presidendilossis uue valitsuse koosseisu ja programmi tutvustamas. Parlament peaks need heaks kiitma järgmise nädala alguses. Võrreldes Viie Tähe Liikumise (M5S) ja Liiga koalitsiooniga on parteitu Conte autoriteet nüüd varasemast tugevam.

Varem võimuparteide juhtidele kuulunud asepeaministritiitlid kaotatakse. M5S-i juht ja endine sotsiaalminister Luigi Di Maio võttis vastu välisministri koha, kuigi tal pole välispoliitilika kogemust. Vasakpoolse Demokraatliku Partei juht Nicola Zingaretti aga valitsusega ei liitu, nagu ei tee seda ka uue võimuliidu loomises halli kardinalina osalenud ekspeaminister Matteo Renzi.

M5S kogus kümme ja demokraadid said üheksa ministrikohta. Samuti kaasati valitsusse väike vasakpartei Vaba ja Võrdne, mille uus terviseminister Roberto Speranza kuulus 2017. aastal demokraatidest lahku löönud vasaktiiba. Majandus- ja rahandusministriks saab Renzi soosik ning senine europarlamendi majanduskomisjoni juht Roberto Gualtieri, kelle ametisse nimetamine tekitas välisinvestorite ja võlausaldajate seas ettevaatlikku optimismi. „Meie arvamus on soodne,” ütles Reutersile pangakontserni Credit Suisse Itaalia haru juht Federico Imbert. „Gualtieri tugev Euroopa-kogemus on kindlasti pluss.”