Itaalia võimuparteide armastus on läbi, valitsuse saatus sõltub Salvinist

Itaalia valitsusparteide Viie Tähe Liikumine (M5S) ja Liiga läbisaamine on viimastel kuudel selgelt halvenenud ja avalikud üksteise süüdistamised muutunud igapäevaseks. Peale ilmavaateliste erimeelsuste on üks tegur erakondade toetuse muutus. Valitsuses oldud 14 kuu jooksul on siseminister Matteo Salvini juhitud Liiga populaarsus kõvasti kasvanud ja koalitsioonipartnerist mööda läinud. Nii näitasid ka viimased eurovalimised, kus Liiga sai 28 kohta, aga M5S kaks korda vähem, mis jätab nad pärast vasaktsentristlikke demokraate kolmandaks. Kuna valitsuskriis tähendaks erakorralisi valimisi, oleks neist kõige rohkem võita Liigal, kes kasutab nüüd mõnuga võimalusi partnerit survestada