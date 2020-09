Ehkki uus peaminister Yoshihide Suga lubab igas mõttes Shinzo Abe poliitikat jätkata, on nende taust väga erinev. Abe isa oli välisminister ja vanaisa peaminister, mis on isegi teiste Jaapani parlamendi poliitdünastiatega võrreldes erakordne sugupuu. Seevastu on Suga oma poliitilise karjääri üles ehitanud üksi. Ta kasvas üles Akita prefektuuri Yuzawa linnakeses maasikakasvataja ja õpetaja vanima pojana. „Ta oli väga vaikne poiss,” meenutab endine klassivend Hiroshi Kawai. „Selline, kelle kohalolekut või puudumist ei märgatud.”

Pärast kohaliku keskkooli lõpetamist kolis ta Tokyosse ja töötas ülikooliõpingute rahastamiseks erisugustes kohtades, sealhulgas pappkarbivabrikus ja kalaturul. Ta alustas oma poliitilist karjääri 1987. aastal Yokohama linnavolikogusse kandideerides, kulutades eduka kampaania käigus väidetavalt ära pool tosinat paari kingi.