Johnson alustab kampaaniat eduseisus, kuid kahe tule vahel

Viis nädalat enne Briti erakorralisi valimisi näitavad küsitlused, et peaminister Boris Johnsoni konservatiividel on vastaste ees vähemalt 10% edumaa. Sellegipoolest leiavad Briti politoloogid, et tulemust prognoosida on sedapuhku erakordselt raske. Peamine põhjus on üle kolme aasta väldanud Brexiti debatt, mis on senist kaheparteisüsteemi killustanud. Sotsioloogiafirma YouGov uuringujuht Chris Curtis märkis väljaandele Politico, et valijate eelistused on heitlikumad kui kunagi varem. „Viimase aasta jooksul on küsitluste tipus olnud neli parteid,” meenutas Curtis.

Johnson läheb valimistele kaitsma oma Brexiti lepet, mis seab ta peale euromeelsete vastamisi ka kõige käredamate eurovastastega. Eurovalimistel esimeseks tulnud Brexiti Partei juht Nigel Farage kutsub peaministrit üles leppest loobuma ja tegi ettepaneku panna kokku eurovastane valimisliit, mis jaotaks kandidaadid ringkondade vahel selle järgi, kummal parteil on suurem edulootus. Johnson lükkas selle ettepaneku otsustavalt tagasi. Nädalavahetusel lubas ta ajalehele Sun, et kui konservatiivid 12. detsembril valimised võidavad, lahkub riik euroliidust tema leppe alusel juba tänavu. EL-i valitsusjuhtide viimase kokkuleppe järgi on uueks Brexiti-tähtajaks määratud 31. jaanuar, kuid leppe kiire ratifitseerimise korral saab seda ka kuu jagu varasemaks nihutada.