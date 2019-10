Juncker võttis ametiaja kokku kibedusega Brexiti vastu

„Võidelge Euroopa eest ja rumala rahvusluse vastu!” teatas Euroopa Komisjoni ametist lahkuv president Jean-Claude Juncker eile Strasbourgis oma hüvastijätukõne lõpus. Algul eelmise nädala Euroopa Ülemkogu tulemusi ja seejärel omaenda viieaastase ametiaja saavutusi kokku võtnud Juncker ei pühendanud natsionalismile tegelikult ülemäära aega. Keskse teemana jooksis paratamatult läbi Brexit.

„Kui ausalt rääkida, siis on mind vaevanud, et pidin nii palju oma mandaadi ajast kulutama Brexitile. Tahtsin tegeleda hoopis sellega, et EL saaks oma kodanikele parem ühendus olla. See oli nii aja- kui ka energiaraisk,” sõnas Juncker eile europarlamendi ees, mille ridades haigutas märgatav tühjus.