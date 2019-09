Kadri Simson hakkab eurovolinikuna suunama Nord Stream 2 saatust

Eile teatas Euroopa Komisjoni järgmine president Ursula von der Leyen, mis kohti ta liikmesriikide esitatud kandidaatidele pakub. Meeldiva uudisena pakutakse Eesti kandidaadile Kadri Simsonile mõjukat energeetikavoliniku portfelli, kuhu kuulub ka EL-i energiajulgeolek, sealhulgas Baltimaade elektrivõrgu Venemaast desünkroniseerimise küsimus. „Piirkondi, mis halbade asjaolude kokkulangemisel võivad muutuda n-ö energiasaarteks, on Euroopas veel,” märkis Simson eile. „Tõsi ta aga on, et meie desünkroniseerimine on praegusel hetkel üks silmapaistvamaid energiaalaseid algatusi.” Simson märkis, et energeetika oligi esimene teema, millest tema ja Leyeni tööintervjuul juttu oli.