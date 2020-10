Kaks peaministrit on pidanud Brexiti tõttu ametist lahkuma, nüüd on pall Boris Johnsoni käes. Leidub neid, kes kahtlustavad, et Johnson ei blufi niisama, vaid tal polegi erilist huvi leppeni jõudmise suhtes. Briti ärimehed jälgivad arenguid hirmuga.