Kas Trudeau jätkab? Kanada valimiste tulemused selguvad homme varahommikul

Kanada parlamendivalimiste tulemus saab teatavaks Eesti aja järgi teisipäeva hommikul. Valimiskampaania on olnud tihe rebimine kahe suurima, liberaalide ja konservatiivide erakonna vahel. Ent sotsid (Uus Demokraatlik Partei – NDP) võivad osutuda kaalukeeleks. Peale kolme suure konkureerib veel kolm väiksemat erakonda: rohelised, Québeci iseseisvuslased ning immigratsioonivastane Rahvaerakond.



Liberaalide juht, peaminister Justin Trudeau tuli võimule värske õhu puhanguna 2015. aastal, pärast ligi kümmet aastat konservatiivide valitsust. Ta oli lootuse sümbol, sarmikas ja säravsilmne. Nagu omal ajal USA president Barack Obama, kes lubas ajada õiglasemat, kaasavamat ja läbipaistvamat poliitikat. Näiteks on Trudeau valitsuse ministritest täpselt pooled mehed ja pooled naised. Trudeau on isiklikult tervitanud Süüria pagulasi, tema valitsus on legaliseerinud kanepi ning ta on põlisrahvastelt vabandust palunud ja püüdnud heastada nendele tehtud ülekohut.