Kim Jong-uni taasilmumist tähistati tulevahetusega kahe Korea piiril

Nädalateks avalikkuse eest kadunud Põhja-Korea riigipea Kim Jong-un on siiski elus, kinnitavad laupäeval riigi meedias avaldatud fotod ja videod. Varem ilmumata klippides võib riigipead näha väetisetehases ja reedesel maipüha tähistamisel. Videos lonkab Kim märgatavalt paremat jalga, mis kinnitab oletusi, et tal on hiljuti olnud tervisehäda või vigastus. Samuti paistab fotodelt Kim Jong-uni randme siseküljele ilmunud laiguke, mis arvatakse samuti viitavat meditsiiniprotseduurile.

Järgmisel päeval pärast Kimi väljailmumist puhkes Põhja- ja Lõuna-Korea piiril tulevahetus, mille Lõuna-Korea teatel algatasid Põhja-Korea sõdurid. Osa vaatlejaid on seda nimetanud nii sise- kui ka välispoliitiliseks märguandeks, et Kimi võim on endiselt vankumatu.