Kim pole pärast infarktikuuldusi nägu näidanud

Vaatlejates äratab huvi Kimi hiljutine puudumine tähtsaima riigipüha, vanaisa Kim Il-sungi sünniaastapäeva tähistamiselt. Esmaspäeval kuulutas Lõuna-Korea portaal Daily NK, et nende Põhja-Koreas asuva allika sõnul olevat puudumise põhjus 12. aprillil toimunud südameoperatsioon.

Põhja-Korea endine kõrge diplomaat, Suurbritannias asesuursaadiku kohalt läände hüpanud Thae Yong-ho ütles Reutersile, et Kimi puudumine eelmisel nädalal toimunud tseremoonialt on igal juhul pretsedenditu. Samuti pidas ta veidraks, et Põhja-Korea riigimeedia ei ole tõtanud Kimi tervist puudutavaid kuulduseid värske foto- ja videomaterjaliga ümber lükkama.