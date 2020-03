Kodulinnas nähtud laibakotid panid Trumpi meelt muutma

USA meedia teatab, et kuigi Trump rääkis varem võimalusest piiranguid lihavõtte ajaks leevendada, aitas teda ümber veenda kohtumine juhtivate terviseametnike Anthony Fauci ja Deborah Birxiga, kes hoiatasid miljonitesse ulatuva ohvrite arvu eest. Presidendi sõnul avaldas talle mõju ka kodulinna New Yorgi olukord. „Näen televisioonist, kuidas laibakotte pakitakse külmutusautodesse, sest mujal pole neile kohta,” märkis Trump pühapäeval. Ta lisas, et üks tema sõpru on raskesti haigestunud.

Praeguseks on liikumis- või kauplemispiirangud kehtestatud üle pooltes osariikides, nädala alguses liitusid nendega Arizona, Marylandi, Virginia ja pealinna Washingtoni võimud. Marylandi kuberneri Larry Hogani sõnul võib selle osariigi olukord olla kahe nädala pärast samasugune kui New Yorgis, kus on tuvastatud enim haigusjuhtumeid ja suremus jõudnud üle 250 inimeseni päevas. Kokku on USA-s tuvastatud ligi 165 000 koroonaviiruse juhtumit, rohkem kui üheski teises riigis.